Оскар Пиастри о сравнении с Шумахером: «Это приятно. Но мне предстоит пройти чертовски длинный путь»

Пиастри высказался о сравнении с Шумахером.

Пилот «Макларена » прокомментировал сравнение своих результатов с выступлениями Михаэля Шумахера:

«Каждый раз, когда тебя упоминают в одном предложении с Михаэлем Шумахером , это приятно. Мне предстоит пройти чертовски длинный путь, чтобы оказаться в одном кругу с кем-то вроде него – но я постараюсь», – сказал Пиастри.

Оскар Пиастри: «Не назвал бы отрыв в чемпионате комфортным. Как мы видели сегодня, один сход может быстро все изменить»



