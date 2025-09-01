Оскар Пиастри о сравнении с Шумахером: «Это приятно. Но мне предстоит пройти чертовски длинный путь»
Пиастри высказался о сравнении с Шумахером.
Пилот «Макларена» прокомментировал сравнение своих результатов с выступлениями Михаэля Шумахера:
«Каждый раз, когда тебя упоминают в одном предложении с Михаэлем Шумахером, это приятно. Мне предстоит пройти чертовски длинный путь, чтобы оказаться в одном кругу с кем-то вроде него – но я постараюсь», – сказал Пиастри.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
