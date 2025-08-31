Оскар Пиастри: «Не назвал бы отрыв в чемпионате комфортным. Как мы видели сегодня, один сход может быстро все изменить»

Пиастри не считает свой отрыв в чемпионате комфортным.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметив, что сформировавшийся отрыв в 34 очка нельзя назвать комфортным и гарантирующим ему победу в чемпионате.

«Думаю, ключевым моментом уик-энда стала квалификация. По ходу практик казалось, что в Зандворте мне вновь будет трудно, но мы все равно старались прибавить, меняли настройки.

Хотя в целом я просто старался улучшить свой пилотаж. Потому что, будем честны, очень трудно жаловаться на нынешний болид «Макларена ». Ну а по ходу гонки у меня был отличный темп, и я атаковал, когда в этом возникала необходимость.

Что касается чемпионата, то впереди еще очень длинный путь. Мне нужно продолжать атаковать, не сбавлять обороты и стараться продолжать выигрывать гонки. Я бы не назвал этот отрыв комфортным. Как мы видели сегодня, один сход может очень быстро все изменить. Так что с учетом того, что до конца сезона еще долго, этот отрыв не назовешь комфортным», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?