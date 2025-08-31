Ландо Норрис: «Единственное, что мне остается – стараться выиграть каждую оставшуюся гонку»

Норрис не сдается в борьбе за титул.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, что после схода на Гран-при Нидерландов не собирается сдаваться и будет стремиться побеждать во всех оставшихся гонках сезона.

«Пока не знаю, в чем именно была проблема. Двигатель просто отключился и на этом все закончилось. Все произошло внезапно. Вряд ли в этом есть моя вина, я ничего не мог сделать. Просто не мой уик-энд. Немного не повезло вчера с порывом ветра, теперь не повезло сегодня.

Единственное, что мне остается – стараться выиграть каждую оставшуюся гонку. Будет трудно, но я точно сделаю все, что в моих силах. Да и уик-энд складывался хорошо. В паре областей нужно прибавить, но если бы не небольшой порыв ветра, я бы оказался на поуле, и тогда гонка, я уверен, сегодня сложилась бы иначе.

Что касается соперничества с Оскаром , то борьба и правда идет очень плотная. У меня очень хороший напарник. Он силен и быстр в любых условиях. Очень сложно победить соперника, который хорош в любой ситуации. И да, случившееся сегодня явно не поможет мне в борьбе за титул», – рассказал Норрис.

