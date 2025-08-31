Карлос Сайнс: «Видимо Лоусон выбрал подход «либо столкновение, либо обгона не будет». Хорошо, буду иметь в виду»

Сайнс недоволен Лоусоном в инциденте со столкновением

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс раскритиковал действия Лиама Лоусона на Гран-при Нидерландов. В инциденте, который закончился контактом, вся вина, по мнению Сайнса, лежала на гонщике «Рейсинг Буллз ».

«Все очевидно – мы много раз видели классические примеры борьбы двух машин колесо в колесо в первом повороте, при этом не допуская контакта.

Конфигурация этого поворота позволяет двум машинам бороться друг с другом, не допуская совершенно не обязательных контактов. Но в случае с Лиамом Лоусоном сделать так почему-то всегда очень трудно.

Он, такое ощущение, всегда предпочитает довести борьбу до контакта между болидами, рискуя сходом, проколами колеса и так далее, чем просто согласиться вести борьбу колесо в колесо. Надеюсь, с опытом это к нему придет, потому что такими, совершенно не обязательными маневрами, он ставит на кон слишком много очков.

При этом я даже не пытался обогнать Лиама именно там. Я увидел место на внешней траектории и подумал, что смогу загнать соперника в невыгодное положение ко 2-3 повороту. Так что я даже не пытался обогнать его по внешней траектории. Я хотел поравняться с ним, чтобы потом постараться совершить обгон в 2-3 повороте. И тут внезапно между болидами происходит контакт, чего я вообще никак не ожидал.

Нужно уметь правильно выбирать сражения. Видимо Лиам, для которого это первый полноценный сезон в «Ф-1», выбрал подход «либо столкновение, либо обгона не будет». Что же, буду иметь в виду. Типичная для этого сезона гонка, в которой я мог бы финишировать пятым, и набрать 10 очков, а вместо этого пятым приезжает Алекс Албон», – рассказал Сайнс.

