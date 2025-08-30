Оскар Пиастри: «Ситуация менялась на разных участках трассы, было сложно собрать хороший круг»

Пиастри доволен прогрессом на этапе в Зандворте.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , в которой сумел показать лучшее время.

Пиастри отметил, что действительно прибавил на этом треке в сравнении с прошлым сезоном, хоть и разница в погодных условиях, в которых проходили сессии, была достаточно заметной.

«Если говорить о том, похожа ли была ситуация с трудностями в сравнении с прошлым сезоном, то я скажу – и да, и нет. Ситуация немного изменилась по ходу уик-энда. Вчера мне казалось, что во второй практике я добился прогресса. Но в третьей практике [сегодня] это ощущалось уже не так сильно.

Еще нужно учитывать, что за ночь изменилось направление ветра. Поэтому если вчера я сильно смотрелся в некоторых поворотах, то сегодня ситуация там ухудшилась, и ситуация менялась в ту или иную сторону на многих участках трассы.

Например, в целом по ходу уик-энда я не лучшим образом смотрелся на втором секторе трассы, но в квалификации мне в итоге удалось хорошо его проехать. Сложно было собрать вместе хороший круг.

Так что да, в целом я лучше провожу этот уик-энд в сравнении с тем, что было в прошлом году, ну и квалификация, очевидно, сложилась намного лучше.

Более того, это почти что первая пятница в Зандворте, которая прошла нормально. В два последних года, что мы тут гонялись, третья практика проходила под дождем, и старт квалификации тоже был на мокрой трассе. Сегодня же мне удалось постепенно поймать свой ритм, что тоже помогло», – рассказал Пиастри.

