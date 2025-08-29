Джордж Расселл об инциденте с Пиастри: «Оскар немного напугал меня»

Пиастри испугал Расселла маневром на пит-лейн.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал инцидент с Оскаром Пиастри во второй практике Гран-при Нидерландов , когда гонщик «Макларена » резко вернулся на фаст-лейн и столкнулся с соперником.

«Думаю, он слишком рано подъехал к боксам, а затем вернулся. Чуть-чуть не повезло.

Меня это немного напугало. На трассе ты готов ко всему, но на пит-лейн ты движешься относительно медленно, в расслабленном состоянии, и когда потом вдруг происходит такая чертовщина – меня это застало врасплох», – отметил Расселл.

