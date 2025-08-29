Джордж Расселл об инциденте с Пиастри: «Оскар немного напугал меня»
Пиастри испугал Расселла маневром на пит-лейн.
Пилот «Мерседеса» прокомментировал инцидент с Оскаром Пиастри во второй практике Гран-при Нидерландов, когда гонщик «Макларена» резко вернулся на фаст-лейн и столкнулся с соперником.
«Думаю, он слишком рано подъехал к боксам, а затем вернулся. Чуть-чуть не повезло.
Меня это немного напугало. На трассе ты готов ко всему, но на пит-лейн ты движешься относительно медленно, в расслабленном состоянии, и когда потом вдруг происходит такая чертовщина – меня это застало врасплох», – отметил Расселл.
Пиастри вызван к стюардам за контакт с Расселлом на пит-лейн в практике
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
