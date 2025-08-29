Пиастри дошел до контакта с Расселлом на пит-лейн в практике, «Макларен» получил денежный штраф
Судьи рассмотрели инцидент между Пиастри и Расселлом.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри и его соперник из «Мерседеса» Джордж Расселл дошли до контакта на пит-лейн во время второй тренировки перед Гран-при Нидерландов.
«Пиастри заезжал в свои боксы, а потом просто повернул в меня», – прокомментировал ситуацию Расселл.
Стюарды вызвали Оскара и представителя команды «Макларен».
Обновление: судьи признали, что в инциденте виновата команда, поскольку въезд в боксы оказался заблокирован, а пилота не предупредили. «Макларен» получил штраф в 5000 евро.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
