Пиастри дошел до контакта с Расселлом на пит-лейн в практике, «Макларен» получил денежный штраф

Судьи рассмотрели инцидент между Пиастри и Расселлом.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри и его соперник из «Мерседеса » Джордж Расселл дошли до контакта на пит-лейн во время второй тренировки перед Гран-при Нидерландов.

«Пиастри заезжал в свои боксы, а потом просто повернул в меня», – прокомментировал ситуацию Расселл.

Стюарды вызвали Оскара и представителя команды «Макларен».

Обновление: судьи признали, что в инциденте виновата команда, поскольку въезд в боксы оказался заблокирован, а пилота не предупредили. «Макларен» получил штраф в 5000 евро.

