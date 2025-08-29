Тото Вольфф: «Мерседес» оказал на Антонелли максимально большое давление – возможно, это ошибка»

Вольфф полагает, что мог ошибиться при работе с Антонелли .

Руководитель «Мерседеса » допустил, что команда оказала слишком большое давление на новичка Кими Антонелли, который заменил Льюиса Хэмилтона, – однако итальянец все равно остается частью коллектива в долгосрочной перспективе.

«Если честно, мне кажется, мы оказали на Кими максимально возможное давление. Я считал отличной идеей предоставить ему место в первой практике в Монце [в прошлом году] – возможно, это была ошибка.

И дело не в его способности управлять болидом. Если бы он завершил тот круг без аварии, это бы оказалось сенсацией и укрепило его уверенность в себе – вот почему [я допускаю, что это была ошибка].

Он в «Мерседесе», за ним все наблюдают, все пристально следят за его результатами, у него отличный напарник, Кими пытается выжать максимум из машины – и именно поэтому, как вы понимаете, он чувствует себя словно под увеличительным стеклом», – сказал Вольфф.

Тото Вольфф: «На протяжении 2,5 лет мы с Хэмилтоном были лучшими друзьями, а затем 2 месяца вели переговоры о новом контракте – и возненавидели это»

