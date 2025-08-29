Оскар Пиастри: «Я нервничаю перед каждой гонкой. Не верю, если кто-то говорит, что не нервничает»

Пиастри признал, что волнуется, пусть и не показывает этого.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри сообщил, что в «Формуле-1» невозможно не испытывать эмоции.

«Безусловно, я нервничаю, да. Перед каждой гонкой волнение присутствуют.

Я не верю, если кто-то говорит, что не нервничает – не думаю, что это возможно. И было бы странно не нервничать.

Вопрос в том, как справляться [с нервами], как направить их в нужное русло. В конечном счете нервы могут помогать или мешать – все решает то, как их контролировать.

Спокойствие – часть моей личности. Безусловно, с годами я осознал, что так я выжимаю больше из себя. Но непохоже, что такой подход применим ко всем. Это не магия, просто для меня это работает», – отметил австралиец перед Гран-при Нидерландов .

