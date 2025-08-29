  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Я нервничаю перед каждой гонкой. Не верю, если кто-то говорит, что не нервничает»
0

Оскар Пиастри: «Я нервничаю перед каждой гонкой. Не верю, если кто-то говорит, что не нервничает»

Пиастри признал, что волнуется, пусть и не показывает этого.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что в «Формуле-1» невозможно не испытывать эмоции.

«Безусловно, я нервничаю, да. Перед каждой гонкой волнение присутствуют.

Я не верю, если кто-то говорит, что не нервничает – не думаю, что это возможно. И было бы странно не нервничать.

Вопрос в том, как справляться [с нервами], как направить их в нужное русло. В конечном счете нервы могут помогать или мешать – все решает то, как их контролировать.

Спокойствие – часть моей личности. Безусловно, с годами я осознал, что так я выжимаю больше из себя. Но непохоже, что такой подход применим ко всем. Это не магия, просто для меня это работает», – отметил австралиец перед Гран-при Нидерландов.

Алан Джонс: «Пиастри успешен, чем бы ни занимался, Норрис психологически слаб»

Экс-пилот «Ф-1» Даннер назвал Пиастри фаворитом чемпионата: «Но фанатам Норриса не нужно расстраиваться: наверняка все решится в последней гонке»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Гран-при Нидерландов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Сын Рубенса Баррикелло продолжит карьеру в «Формуле-3»
2сегодня, 19:40
Алекс Палоу ответил на слухи про интерес со стороны «Ред Булл»: «Трудно ответить отказом на предложение, которого даже не слышал»
1сегодня, 19:22
Шарль Леклер: «Если суммировать, то это очень, очень, очень, очень тяжелая пятница»
3сегодня, 18:57
Колтон Херта ведет переговоры с несколькими командами «Формулы-2» (Racer)
2сегодня, 18:37
Кими Антонелли: «Работа еще осталась, но в «Мерседесе» знают, как можно улучшить темп»
сегодня, 18:29
Алекс Албон: «Я был бы не против дождя в квалификации»
2сегодня, 18:21
Джордж Расселл: «Мерседес» не настолько близок к лидерам, как хотелось бы»
сегодня, 18:17
Карлос Сайнс: «Надеюсь, в квалификации у «Уильямса» будет шанс попасть в топ-10»
1сегодня, 18:10
Льюис Хэмилтон: «Болид ведет себя не так, как нужно. Он непредсказуем»
1сегодня, 17:50
Гельмут Марко: «Ред Булл» в сентябре или октябре определится с составом на 2026-й»
сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото