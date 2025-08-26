Алан Джонс: «Пиастри успешен, чем бы ни занимался, Норрис психологически слаб»

Джонс похвалил Пиастри и отметил слабость Норриса.

Чемпион «Формулы-1» 1980 года Алан Джонс высказался о своем соотечественнике – австралийском пилоте «Макларена » Оскаре Пиастри .

«У него есть все качества, которые необходимы для того, чтобы стать суперуспешным в «Формуле-1». Есть люди, которые добиваются успеха, чем бы ни занимались. Он один из таких людей. Он добился успеха в «Формуле-3», в «Формуле-2», а теперь лидирует в чемпионате мира.

Некоторым гонщикам больше нравится находиться вне кокпита. А он сосредоточен, у него есть цель. И он сделает все, чтобы ее достичь, чтобы выиграть гонку. Так и надо», – заявил Джонс.

Экс-пилот также оценил Ландо Норриса , напарника Пиастри:

«Если говорить о психологии, [у Пиастри] преимущество над Ландо. Считаю, Ландо психологически слаб.

Любой, кто публично признается, что есть небольшая психологическая проблема, проигрывает еще до старта. Необходима предельная концентрация, не нужно никому ничего говорить, раскрывать секреты.

Возможно, [Пиастри] умнее в том смысле, что он остается на своей стороне боксов. Он не вовлечен в политические игры, мало высказывается. Может, он действует умнее с психологической точки зрения».

Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен: «О Норрисе иногда думаешь: «Это не уровень чемпиона мира»

Хуан-Пабло Монтойя: «В Венгрии Норрис убедил меня, что именно он победит в борьбе за титул»