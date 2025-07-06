Макс Ферстаппен: «Мы все равно не боремся за титул, так что результат не так уж важен»

Ферстаппен не слишком расстроен результатом гонки на «Сильверстоуне».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Великобритании , который закончил на 5-й позиции, куда сумел прорваться после разворота и выпадения из очковой зоны.

«Было непросто. Вообще нам не хватало темпа с самого старта – проблемы были то с недостаточной, то с избыточной поворачиваемостью. Мне приходилось ехать, вцепившись в руль – в противном случае машину бы сразу унесло в сторону. Затем случился разворот на рестарте, после чего, оказавшись в трафике, я тоже не смог показать хорошую скорость. Дело было просто в нехватке скорости. С такими настройками заднего антикрыла и таким уровнем прижимной силы у машины были проблемы со сцеплением с трассой.

При этом машине не хватало сцепления с трассой и на передней оси. Так что у нас ничего не работало. Ну и тебе, конечно, не хочется оказаться за рулем такой машины в подобных условиях. Я в любом случае изначально ждал тяжелую гонку, но честно не ожидал, что она окажется настолько трудной.

Но с этим в любом случае ничего не поделаешь. Тем более, что мы все равно не боремся за чемпионский титул, так что результат не так уж важен. Мне просто не хватало скорости», – рассказал Ферстаппен.

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