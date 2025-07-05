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Юки Цунода: «Пробился бы в 3-й сегмент без потери мощности. Обидно»

Цунода сообщил о проблеме, стоившей места в топ-10 квалификации.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал, что мог пробиться в третий сегмент квалификации к Гран-при Великобритании, если бы не потеря мощности.

Японец завершил сессию на 12-й строчке и начнет гонку 11-м из-за штрафа гонщика «Хааса» Оливера Бермэна.

«Я потерял мощность, честно говоря. Когда я начинал круг, мощности, которую я получал обычно, не было. Я потерял примерно одну десятую в третьем повороте – просто по времени на круге до главной прямой. И пару бустов ускорения, которые не работали в заключительной попытке.

Учитывая это, круг вышел достаточно хорошим. И все было так плотно… Вероятнее всего, я пробился бы в третий сегмент. Очень обидно. Третий сегмент был возможен.

Я очень доволен своим прогрессом. Думаю, на данный момент это наш самый чистый уик-энд. Если говорить об уверенности и всем остальном… Ощущения в машине в квалификации были хорошими. Каждый раз что-то происходит в последней попытке. Ну, не всегда в последней, но в этот раз получилось так – в самый важный момент. Это обидно.

И, повторюсь, без этой проблемы я бы прошел в третий сегмент. Обидно.

Команда оказала огромную поддержку, чтобы помочь мне вернуть уверенность. И это сработало. Если говорить о подготовке, до квалификации все шло хорошо. И эта проблема с мощностью в последней попытке – я не могу такое контролировать. Очень и очень обидно.

По крайней мере не стартую 18-м – я ближе к очкам. Так что это плюс. С нетерпением жду гонку. Я давно не зарабатывал очки, если откровенно. В последний раз я попадал в очки… Не помню. Поэтому я должен набрать очки, чтобы команда осталась довольна», – произнес пилот.

Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
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