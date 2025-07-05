Гельмут Марко: «Ред Булл» ожидал первый ряд, и сыграл фактор Ферстаппена – очередное безупречное выступление»

Марко оптимистично оценил шансы Ферстаппена на победу в Англии.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко проанализировал поул-позицию к Гран-при Великобритании, которую завоевал Макс Ферстаппен.

«Мы ожидали первый ряд. Уже в пятницу мы видели, что окажемся на уровне лидеров, если сможем избавиться от недостаточной поворачиваемости.

И баланс постепенно улучшался. Мы внесли небольшое изменение после первой попытки в третьем сегменте, а затем, разумеется, вновь сыграл фактор Макса, который проехал невероятный круг и выдал очередное безупречное выступление», – сообщил австриец в эфире ServusTV.

Гельмут также высказался о шансах Ферстаппена в гонке:

«Макс был быстрейшим на длинном отрезке в пятницу».

Макс Ферстаппен: «Поул – большой импульс для «Ред Булл»

Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й