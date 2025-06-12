Гельмут Марко: «Продолжу работать, пока физически и психологически буду готов это делать»

Марко продолжит трудиться в «Ред Булл», пока будет позволять форма.

82-летний советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о потенциальном уходе на пенсию.

«К сожалению, становится все меньше хорошо знакомых мне людей, которые сейчас живы и продолжают посещать Гран-при.

Тем не менее я буду продолжать, пока физически и психологически буду готов выполнять свою работу», – заявил австриец в подкасте The Inside Track.

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