Гельмут Марко: «Продолжу работать, пока физически и психологически буду готов это делать»
Марко продолжит трудиться в «Ред Булл», пока будет позволять форма.
82-летний советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о потенциальном уходе на пенсию.
«К сожалению, становится все меньше хорошо знакомых мне людей, которые сейчас живы и продолжают посещать Гран-при.
Тем не менее я буду продолжать, пока физически и психологически буду готов выполнять свою работу», – заявил австриец в подкасте The Inside Track.
Себастьян Феттель о предложении Марко стать его преемником в «Ред Булл»: «Есть только один Гельмут Марко»
Гельмут Марко: «В качестве напарника Ферстаппена «Ред Булл» нужен стабильный пилот, который не будет пытаться победить Макса»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости