Гельмут Марко: «Ред Булл» надеется быть таким же быстрым в Барселоне, как в Имоле»

«Ред Булл» рассчитывает вернуться к победной скорости в Барселоне.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что команда нацелена на первую позицию на Гран-при Испании , как это случилось на победном для Макса Ферстаппена этапе в Эмилии-Романьи .

– Будет ли «Ред Булл» в Барселоне таким же быстрым, как недавно в Имоле?

– Мы на это надеемся. Причем в Барселоне квалификация тоже очень важна, поскольку обгонять там крайне трудно. Если шины начнут изнашиваться, шансы на обгон на старт-финишной прямой все же будут.

– А ужесточение тестов передних антикрыльев, как считается, должно сыграть на руку соперникам «Макларена»…

– По крайней мере так говорят. Любопытно, так ли это на самом деле.

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