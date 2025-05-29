Гельмут Марко: «Ред Булл» надеется быть таким же быстрым в Барселоне, как в Имоле»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что команда нацелена на первую позицию на Гран-при Испании, как это случилось на победном для Макса Ферстаппена этапе в Эмилии-Романьи.
– Будет ли «Ред Булл» в Барселоне таким же быстрым, как недавно в Имоле?
– Мы на это надеемся. Причем в Барселоне квалификация тоже очень важна, поскольку обгонять там крайне трудно. Если шины начнут изнашиваться, шансы на обгон на старт-финишной прямой все же будут.
– А ужесточение тестов передних антикрыльев, как считается, должно сыграть на руку соперникам «Макларена»…
– По крайней мере так говорят. Любопытно, так ли это на самом деле.
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