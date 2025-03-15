Кристиан Хорнер о 18-м месте Лоусона: «Быть напарником Макса – все равно что гоняться с машиной. Нельзя судить Лиама»

Хорнер считает несправедливым судить Лоусона по итогам в Австралии .

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал 18-е место Лиама Лоусона в квалификации к Гран-при Австралии .

«Для него это сложный день, ведь он потерял возможность провести финальную практику [из-за проблем с двигателем] на трассе, где никогда раньше не выступал – а он единственный в пелотоне, кто никогда тут не гонялся. И это тут же поставило его в не лучшее положение.

Его первая попытка была вполне приличной, если учитывать недостаток километража. Но затем, к сожалению, у него была блокировка во второй попытке, ошибка в третьей – давление нарастало и нарастало. Нельзя судить его за сегодняшнее выступление. Надеюсь, завтра он сможет провести приличную гонку», – сказал Хорнер .

Британец также отказался сравнивать выступление Лоусона с результатом Макса Ферстаппена , который квалифицировался третьим.

«Быть напарником Макса – все равно что гоняться с машиной. Нельзя судить Лиама по тому, что мы сегодня увидели. Это было бы несправедливо.

Пока у него все складывалось очень сложно. Посмотрим, как пройдет завтрашняя гонка, а затем мы отправимся на знакомые ему трассы – думаю, там он будет выглядеть поживее».

Кроме того, Кристиан похвалил пилотов младшей команды «Рейсинг Буллз» за высокие результаты: Юки Цунода стал пятым, а новичок Изак Аджар – 11-м. Тем не менее руководитель «Ред Булл » отказался признавать, что за руль RB21 взяли не того пилота.

«Юки сегодня отлично справился, я также должен отметить Изака Аджара – думаю, что среди всех новичков он показал самый выдающийся результат. Это отличный результат для команды. Для Юки здорово оказаться впереди обеих «Феррари».

[Однако] у нас есть хороший гонщик. Нужно помнить, насколько близко к Цуноде был Лиам. Изак Аджар тоже хорошо справляется.

На примере Юки видно, что опыт дает о себе знать. Он опытный пилот – и пользуется этим, пилотируя с умом. Он отлично выступает. Ему важно стартовать в начале решетки. Именно это он и должен делать, продолжая напоминать о себе».

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