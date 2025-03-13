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Шарль Леклер: «Стать чемпионом – моя главная и единственная цель. Мечта, которую я по-прежнему хочу осуществить»

Леклер рассказал о стремлении выиграть чемпионат.

Пилот «Феррари» отметил, что в преддверии начала сезона перед ним может стоять только одна задача.

Шарль согласился с тем, что его карьеру в «Феррари» можно будет признать успешной только в том случае, если ему удастся выиграть чемпионский титул:

«Да, это так. Это моя главная и единственная цель, моя мечта, которую я по-прежнему хочу осуществить. По мере взросления я мечтал о многом – сначала о том, чтобы стать гонщиком «Формулы-1», потом стать гонщиком «Феррари», потом выиграть гонки в Монако и Монце, что мне удалось сделать. Теперь остается только мечта стать чемпионом. К которой я и буду стремиться».

Леклер добавил, что не боится оказаться в тени Льюиса Хэмилтона и быть отодвинутым на второй план:

«Нет, потому что «Феррари» – это не та команда, где есть место только одному гонщику. «Феррари» сама по себе больше и важнее любого гонщика, и я думаю, что так было всегда. Это и делает «Феррари» особенной. Болельщики поддерживают «Феррари», а не какого-то конкретного гонщика.

Да, разумеется, Льюис пришел в команду в статусе настоящей легенды «Формулы-1», и в данной момент к нему приковано больше внимания, чем ко мне. Но меня это вполне устраивает. Я все прекрасно понимаю, это нормально. Но при этом я не думаю, что у нас имеет место быть соревнование за звание «главного и единственного» гонщика «Феррари».

Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
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