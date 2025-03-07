Жан Алези: «Для «Феррари» возможность заполучить такого чемпиона, как Хэмилтон – это культурный шок, не умаляя заслуг Леклера и Сайнса»

Алези поддерживает переход Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что с приходом Льюиса Хэмилтона «Феррари» может выйти на новый уровень, и что предстоящий сезон выйдет крайне интересным.

«Ну, в 40 лет ты еще довольно молод, разве нет? Ладно, если серьезно – я правда считаю прекрасным переход Хэмилтона в «Феррари». И я вижу, что большинство болельщиков его поддерживает. Я вот точно его поддерживаю – и верю, что он сможет добиться успеха. Эта новая глава будет весьма захватывающей и для него, и для «Феррари». Думаю, что нас ждет самый невероятный сезон и множество волнительных моментов.

У меня по-прежнему осталось много знакомых в «Феррари», и они говорят, что Хэмилтон произвел сильное впечатление, в том числе тем, как представил себя команде. Для «Феррари» возможность заполучить такого чемпиона – это культурный шок, не умаляя заслуг Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Я также считаю, что Шарль Леклер станет конкурентоспособнее, выступая рядом с таким чемпионом. Льюис будет мотивировать его еще сильнее. Это «Формула-1 ». Ты должен быть не только быстрым, ты еще и должен быть сильным, и я уверен, что Леклер сможет пройти это испытание сражения с Хэмилтоном», – рассказал Алези .

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