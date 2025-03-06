Фредерик Вассер: «Приход Хэмилтона снизит давление на Леклера, новый напарник – лучшая возможность чему-то научиться»

Вассер порассуждал о том, как трансфер Хэмилтона повлияет на Леклера.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил на вопросы о том, как изменится команда и Шарль Леклер и приходом Льюиса Хэмилтона .

– Много обсуждают Льюиса, а что насчет Шарля?

– С первого же дня переговоров с Льюисом я был убежден, что это станет плюсом для Шарля, а также в некоторой степени снизит давление на него. Новый напарник после четырех лет с Карлосом [Сайнсом] – лучшая возможность чему-то научиться. А также понаблюдать за новыми принципами работы.

– В чем похожи Хэмилтон и Леклер?

– У них одинаковые комбинезоны… Шучу. Они оба обладают психологией чемпиона, оба полны энтузиазма и требовательны. Они заставляют команду работать на пределе, и нам нужно такое внутреннее соперничество. Пилоты подражают друг другу и добиваются результата, сравнивая себя с соперником.

– Шарль с «Феррари» уже седьмой год. Считает ли он, что у него выше шансы на титул, чем у Льюиса?

– Не хочу обсуждать такого рода прогнозы. У нас два топ-гонщика, которые доказали, что способны побеждать в гонках и чемпионатах. У Шарля нет [титулов] в «Ф-1», но есть в младших сериях. Надеюсь, они одержат много побед, и во второй части чемпионата станет понятно, в каком мы положении в борьбе за титул.

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