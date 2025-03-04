Изак Аджар заявил, что способен повторить достижения Ферстаппена: «Я уверен в себе, мне не интересно просто находиться в «Ф-1»
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар рассказал об уроках, которые успел извлечь, наблюдая за лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в 2024 году.
Француз стал резервным гонщиком команды после того, как Лиам Лоусон заменил Даниэля Риккардо во втором коллективе «быков».
«Я чему-то научился у него, когда был запасным. Я наблюдал за тем, как он работает на столь высоком уровне, слушал его обратную связь – это очень впечатляет», – подчеркнул Изак.
Аджар ответил на вопрос, способен ли он повторить достижения Ферстаппена:
«Да.
Почему? Я уверен в себе. И я к этому стремлюсь. Я не хочу быть пилотом «Ф-1» просто, чтобы быть в «Ф-1». Мне не интересно просто находиться в «Ф-1», я хочу выступать хорошо».
Пилот также поделился размышлениями о предстоящем дебюте на Гран-при Австралии:
«Я был с командой и пристально наблюдал за всем примерно год, с моей первой пятничной сессии. Так что я хорошо понимаю, как все устроено с точки зрения гонщика.
Я наблюдал, на тестах смотрел за тем, как выполняется план, какие ощущения в болиде. Честно говоря, для меня тут все знакомо. Если говорить о подготовке, сюрпризов не было».
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