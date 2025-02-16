Энтони Дэвидсон: «В гонках Хэмилтон не должен уступать Леклеру в скорости»

Дэвидсон оценил перспективы Хэмилтона в первом сезоне за «Феррари».

Технический эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон рассказал, чего стоит ожидать от Льюиса Хэмилтона в предстоящем сезоне в составе «Феррари » – и каковы будут его перспективы в соперничестве с Шарлем Леклером .

«На дистанции сезона болиды «Феррари» и «Мерседеса » были примерно равны, хотя у «Феррари» было небольшое преимущество. Но и у «Мерседеса» были победы в гонках, Льюис блестяще выступил в Сильверстоуне. И я думаю, что хорошим годом для него в «Феррари» станет то, если он более-менее повторит то, что сделал в последнем сезоне за «Мерседес».

Это будет хорошим началом, хотя я знаю, что Льюису хочется большего, да и многие болельщики будут ждать от него большего. Однако это тяжело. В том числе с учетом смены команды.

Он будет рад, если сможет выиграть несколько квалификаций у Леклера. В гонках же, как я полагаю, он не должен уступать Леклеру в скорости. И в гонках в целом он должен смотреться немного лучше Леклера – в основном благодаря своему опыту.

Льюис блестяще умеет работать с шинами, на уровне инстинктов, у него всегда был очень высокий гоночный темп, зачастую (все проблемы) сводились к квалификации. Но да, я могу предположить с большой долей уверенности, что в гонках его темп будет выше, чем у Леклера», – рассказал Дэвидсон.

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