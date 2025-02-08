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Энтони Дэвидсон о настрое «Ред Булл»: «Перчатки сброшены. Ожидаю, что все продолжится как в конце 2024 года»

«Ред Булл» сбросит перчатки перед стартом нового сезона, предположил Дэвидсон.

Бывший гонщик «Формулы-1» Энтони Дэвидсон рассказал о настрое, с которым «Ред Булл» встретит начало сезона-2025.

«Мы видели разочарование со стороны Макса [Ферстаппена] и «Ред Булл» – всегда разочаровывает, когда тебя настигают. Теперь команда преодолела это препятствие и способна подойти к сезону так: «Ладно, перчатки сброшены, мы там, где завершили прошлый год и продолжим отсюда».

Таковы ожидания, поэтому, если говорить о пилотах, старт нового сезона не станет большой неожиданностью после такого окончания предыдущего. Я вполне ожидаю, что все продолжится в схожем ключе – похоже, все соперники догнали «Ред Булл».

На каких-то трассах «Макларен» оказывался впереди «Ред Булл», однако Макс всегда был где-то рядом и очень рано обеспечил себе преимущество в чемпионате. Команда добралась до титула в личном зачете, но главная работа была сделана в начале сезона», – отметил эксперт.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoРед Булл
logoЭнтони Дэвидсон
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoМакларен
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