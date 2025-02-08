Энтони Дэвидсон о настрое «Ред Булл»: «Перчатки сброшены. Ожидаю, что все продолжится как в конце 2024 года»
Бывший гонщик «Формулы-1» Энтони Дэвидсон рассказал о настрое, с которым «Ред Булл» встретит начало сезона-2025.
«Мы видели разочарование со стороны Макса [Ферстаппена] и «Ред Булл» – всегда разочаровывает, когда тебя настигают. Теперь команда преодолела это препятствие и способна подойти к сезону так: «Ладно, перчатки сброшены, мы там, где завершили прошлый год и продолжим отсюда».
Таковы ожидания, поэтому, если говорить о пилотах, старт нового сезона не станет большой неожиданностью после такого окончания предыдущего. Я вполне ожидаю, что все продолжится в схожем ключе – похоже, все соперники догнали «Ред Булл».
На каких-то трассах «Макларен» оказывался впереди «Ред Булл», однако Макс всегда был где-то рядом и очень рано обеспечил себе преимущество в чемпионате. Команда добралась до титула в личном зачете, но главная работа была сделана в начале сезона», – отметил эксперт.
Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять
Все зарплаты гонщиков «Ф-1»: треть банка зарабатывает пара из «Феррари»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий