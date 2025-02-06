Джеймс Воулз: «Хэмилтон пересобирает себя каждую зиму, его никогда нельзя списывать со счетов»
Хэмилтон по-прежнему представляет угрозу для соперников, считает Воулз.
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз, работавший с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе», рассказал об ожиданиях от выступлений гонщика в «Феррари».
«Что я знаю о Льюисе, так это то, что он пересобирает себя каждую зиму. Каждую зиму он возвращается, став сильнее, находит способ прибавить в борьбе с любым соперником, догнать его в случае отставания и оторваться, если уже впереди.
Это Льюис, семикратный чемпион мира, его никогда нельзя списывать со счетов», – заявил менеджер в эфире Sky Sports.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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