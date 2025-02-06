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  • Джеймс Воулз: «Хэмилтон пересобирает себя каждую зиму, его никогда нельзя списывать со счетов»
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Джеймс Воулз: «Хэмилтон пересобирает себя каждую зиму, его никогда нельзя списывать со счетов»

Хэмилтон по-прежнему представляет угрозу для соперников, считает Воулз.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз, работавший с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе», рассказал об ожиданиях от выступлений гонщика в «Феррари».

«Что я знаю о Льюисе, так это то, что он пересобирает себя каждую зиму. Каждую зиму он возвращается, став сильнее, находит способ прибавить в борьбе с любым соперником, догнать его в случае отставания и оторваться, если уже впереди.

Это Льюис, семикратный чемпион мира, его никогда нельзя списывать со счетов», – заявил менеджер в эфире Sky Sports.

Хуан-Пабло Монтойя: «Если в этом сезоне Хэмилтон получит быструю машину, мы увидим прежнего Льюиса – которого никто не мог победить»

Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoУильямс
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