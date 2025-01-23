Нико Хюлькенберг: «Не должен обязательно быть наставником для своего напарника по команде»

Хюлькенберг не готов быть наставником для Бортолето.

Пилот «Заубера » отметил, что прекрасно понимает тот факт, что является заметно более опытным гонщиком, чего бразильский новичок «Формулы-1».

Но при этом Нико отметил, что в первую очередь должен думать о своих выступлениях, а не о помощи Бортолето .

«Не думаю, что в контексте напарников по команде ты обязательно должен быть для своего напарника наставником – даже если заметно старше и намного опытнее.

Ведь, в конечном итоге, мы говорим о соревнованиях, о соперничестве – даже если вы выступаете за одну команду и если интересы команды стоят на первом месте.

Я хочу хорошо выполнять свою работу в «Заубере», но мне важны и мои результаты, моя карьера. Так что в целом я с нетерпением жду начала совместной работы и с удовольствием готов принять новый вызов», – рассказал Хюлькенберг.

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