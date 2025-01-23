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Нико Хюлькенберг: «Не должен обязательно быть наставником для своего напарника по команде»

Хюлькенберг не готов быть наставником для Бортолето.

Пилот «Заубера» отметил, что прекрасно понимает тот факт, что является заметно более опытным гонщиком, чего бразильский новичок «Формулы-1».

Но при этом Нико отметил, что в первую очередь должен думать о своих выступлениях, а не о помощи Бортолето.

«Не думаю, что в контексте напарников по команде ты обязательно должен быть для своего напарника наставником – даже если заметно старше и намного опытнее.

Ведь, в конечном итоге, мы говорим о соревнованиях, о соперничестве – даже если вы выступаете за одну команду и если интересы команды стоят на первом месте.

Я хочу хорошо выполнять свою работу в «Заубере», но мне важны и мои результаты, моя карьера. Так что в целом я с нетерпением жду начала совместной работы и с удовольствием готов принять новый вызов», – рассказал Хюлькенберг.

Над чем должны поработать команды «Ф-1» для рывка в 2025-м? Кстати, два болида уже готовы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1
logoЗаубер
logoНико Хюлькенберг
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