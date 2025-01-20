Даниэль Хункаделья о нестабильности Пиастри: «На одном Гран-при он мог выглядеть как Сенна, а уже на следующем как Картикеян»

Хункаделья отметил нестабильность в выступлениях Пиастри.

Хункаделья за свою карьеру в основном выступал в «ДТМ» и WEC, а сейчас является одним из гонщиков «Астон Мартин», работающих на симуляторе.

По словам испанца, для него перепады формы Пиастри по ходу сезона были несколько удивительными.

«На одном Гран-при он мог выглядеть как Сенна , а уже на следующем как Картикеян . У него случались внезапные потери скорости. Такое действительно было. Пиастри внезапно просто терял всю свою скорость.

И я видел, как это происходило не один и не два раза. Иногда я сидел на симуляторе после Гран-при и слушал брифинги, подмечая, как порой Оскар просто терял уверенность в себе.

При этом у Пиастри была блестящая карьера в юниорских сериях, и я сам очень многого жду от него в «Формуле-1», – рассказал Хункаделья.

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