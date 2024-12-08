Валттери Боттас: «Переход в «Заубер» был ошибкой. Был четкий план, но после ухода Вассера он отправился в мусорку»

Боттас назвал ошибкой переход в «Заубер» в 2022-м.

Пилот «Заубера» завершил сезон-2024 сходом на Гран-при Абу-Даби – это последняя гонка финна за команду.

У Боттаса нет контракта на следующий год, и он не претендует ни на одно из свободных мест. Ожидается, что гонщик станет резервистом «Мерседеса» или попытается вернуться в сезоне-2026.

На фоне ухода с роли основного пилота «Ф-1» Валттери поделился некоторыми мыслями о последних сезонах. В частности, он считает ошибочным решение перейти в «Заубер » в 2022-м (тогда команда называлась «Альфа Ромео»).

«Это была ошибка. Нельзя предсказать будущее, в первый год все хорошо начиналось, но потом пошло на спад. Да, будущее нельзя предсказать, все так. Просто хочу убедиться, что мой следующий шаг будет хорошим – надеюсь, настанут более приятные времена», – сказал пилот.

Боттас отметил, что после сезона-2021 у него была возможность продолжить карьеру в «Уильямсе», однако он предпочел «Заубер» из-за тогдашнего руководителя команды Фредерика Вассера – который в 2023-м перебрался на аналогичную должность в «Феррари ».

Валттери знаком с Вассером по выступлениям за команду «АРТ» в младших «формулах» – тогда ею руководил француз.

«Фред был важной частью [«Заубера»], я раньше работал с ним. Был четкий план и цель на три года, было понимание, как достичь ее – но когда он ушел, эти планы отправились в мусорку. У нас были хорошие отношения и четкие цели. Его уход многое изменил.

Я не виню его за это, ведь если ты руководитель команды и у тебя появляется возможность перейти в «Феррари», то ты согласишься.

Конечно, [после ухода Вассера я искал другие варианты для продолжения карьеры], но когда он ушел, было довольно поздно, это был самый конец сезона. У меня была опция в контракте: если уйдет Фред, то я тоже могу уйти, но… Как только «Ауди » подтвердила свое участие в «Ф-1», я подумал, что стану столпом проекта, но этого не произошло».

Боттас также сказал несколько слов о прошедшем Гран-при Абу-Даби:

«Жаль, сегодня все прошло не так, как я хотел. Все началось с инцидента с Чеко [Пересом]. Я был на внутренней траектории, а он взял слишком узкую: по правилам он, конечно, мог так сделать, но я не мог просто исчезнуть. Получил [10-секундный] штраф за это. Очень жаль.

После этого я пытался обороняться как можно жестче на старых шинах. Думаю, Кевину [Магнуссену] просто не повезло, что он оказался там, ведь я просто ехал прямо [после блокировки шин]».

За инцидент с Магнуссеном пилоту «Заубера» дали штраф после финиша: его наказали потерей пяти позиций на старте следующей гонки и тремя штрафными баллами.

«О, нет. Это нехорошо. Возможно, я попрошу их заменить штраф на денежный, тогда я заплачу его», – отреагировал Боттас.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер взлетел на подиум с 19-го! Ферстаппен вынес «Макларен» на старте!