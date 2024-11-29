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Карлос Сайнс о конфликте с Леклером в Вегасе: «Уже знаю, как обсуждать это с ним»

Сайнс рассказал, что они с Леклером уже разобрали ситуацию в Вегасе.

Пилот «Феррари» высказался о выступлении команды на Гран-при Лас-Вегаса, где сам финишировал на третьем месте.

«Все были недовольным результатом гонки. Думаю, одна из основных причин заключается в том, что мы просто были недостаточно быстры, чтобы выиграть. Перед воскресеньем и субботой мы думали, что сможем победить – и, возможно, все это недовольство или это разочарование начало формироваться уже по ходу гонки. Мы провели уик-энд не лучшим образом.

В то же время мы не могли финишировать выше третьего и четвертого места – и именно эти места мы заняли. Можно оставить это позади, мы извлекли уроки, поняли, какие ошибки допустили. Мы все обсудили, у нас было внутреннее обсуждение, и нам удалось сделать выводы – что, думаю, всегда важно», – сказал Сайнс.

Кроме того, Карлос рассказал, что пришел к согласию с Шарлем Леклером. После гонки монегаск выразил недовольство действиями испанца по радио: пилот Скудерии заявил, что Сайнс не следует командным приказам.   

«Подобное всегда происходит с нами. Мы сталкиваемся с недопониманием в пылу момента. Очевидно, мы весьма открыто об этом говорим и испытываем недовольство. Спустя пару дней появляется возможность посмотреть на все это с другой стороны.

Ты даешь себе немного времени, чтобы проанализировать все и понять, что произошло. Ты осознаешь все, проговаривая произошедшее, – так ты приходишь к пониманию случившегося и оставляешь это позади.

Мы проделываем это уже на протяжении нескольких лет, поскольку мы выступаем на одной и той же трассе, боремся друг с другом, ведь у нас одна и та же машина. У нас схожий темп, мы так часто проходили через подобное, что уже знаем, как обсуждать это и затем идти дальше».  

Леклер за штурвалом боевого истребителя – 😈 Трюки зрелищнее «Ф-1», «кабина – как мой болид» 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoГран-при Лас-Вегаса
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
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