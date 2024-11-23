Джордж Расселл: «Нужно глубоко копнуть, чтобы понять, почему «Мерседес» так быстр в Вегасе»

Расселл не знает, как «Мерседесу» удалось взять поул в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал поул в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

«Здорово вернуться на поул. Мы очень быстры на протяжении всего уик-энда. Начиная финальный круг третьего сегмента, я знал, что именно он имеет значение: что было до этого – уже неважно.

Во время первой попытки у меня была небольшая проблема. Пришлось кое-что поменять в переднем крыле. В какой-то момент я подумал, что мы не успеем начать последнюю попытку.

Нам нужно глубоко копнуть, чтобы понять, почему в этот уик-энд мы так быстры – ведь это настоящая неожиданность», – сказал Расселл.

Джордж также высказался о своем решении начать финальный круг последним в пелотоне:

«Порой приходится идти на нечто подобное. Я был уверен в своем темпе и знал, что если проеду чистый круг, то окажусь на первом ряду.

Взять поул – это здорово, но в конце концов у нас уже было несколько хороших квалификаций. Нужно реализовать этот шанс».

Расселл завоевал 3-й поул в сезоне и 4-й в карьере