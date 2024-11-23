Джордж Расселл: «Нужно глубоко копнуть, чтобы понять, почему «Мерседес» так быстр в Вегасе»
Пилот «Мерседеса» прокомментировал поул в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.
«Здорово вернуться на поул. Мы очень быстры на протяжении всего уик-энда. Начиная финальный круг третьего сегмента, я знал, что именно он имеет значение: что было до этого – уже неважно.
Во время первой попытки у меня была небольшая проблема. Пришлось кое-что поменять в переднем крыле. В какой-то момент я подумал, что мы не успеем начать последнюю попытку.
Нам нужно глубоко копнуть, чтобы понять, почему в этот уик-энд мы так быстры – ведь это настоящая неожиданность», – сказал Расселл.
Джордж также высказался о своем решении начать финальный круг последним в пелотоне:
«Порой приходится идти на нечто подобное. Я был уверен в своем темпе и знал, что если проеду чистый круг, то окажусь на первом ряду.
Взять поул – это здорово, но в конце концов у нас уже было несколько хороших квалификаций. Нужно реализовать этот шанс».
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