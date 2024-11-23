Серхио Перес: «У меня был хороший прогресс, но его оказалось недостаточно»

Перес отреагировал на вылет после первого сегмента в Лас-Вегасе.

Пилот «Ред Булл » надеется, что в гонке его болид окажется быстрее, чем в квалификации. На Гран-при Лас-Вегаса мексиканец стартует 16-м.

«Сегодня я хотел добиться явно большего. По ощущениям, у нас был хороший прогресс, но в конце концов его оказалось недостаточно. Сессия оказалась весьма сложной.

Гоночный темп выглядел намного более конкурентоспособным, чем в начале уик-энда, так что с нетерпением жду гонку», – сказал Перес.

Перес выбыл после 1-го сегмента квалификации в 6-й раз за сезон