Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь 22-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Лас-Вегаса.

Заезды «Формулы-1» в США покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Сессии состоятся вечером с четверга по субботу по местному времени и утром с пятницы по воскресенье по московскому времени.

Гран-при Лас-Вегаса

Лас-Вегас, США

21-24 ноября 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 5:30 🌙

2-я практика: 9:00 🌙

Суббота

3-я практика: 5:30 🌙

Квалификация: 9:00 🌙

Воскресенье

Гонка: 9:00 🌙

время московское

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