Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь 22-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Лас-Вегаса.
Заезды «Формулы-1» в США покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Сессии состоятся вечером с четверга по субботу по местному времени и утром с пятницы по воскресенье по московскому времени.
Лас-Вегас, США
21-24 ноября 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 5:30 🌙
2-я практика: 9:00 🌙
Суббота
3-я практика: 5:30 🌙
Квалификация: 9:00 🌙
Воскресенье
Гонка: 9:00 🌙
время московское
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