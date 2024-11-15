  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев о приоритетах «Макларена»: «Люди запоминают только чемпионов в личном зачете, до Кубка конструкторов никому нет дела»
7

Жак Вильнев о приоритетах «Макларена»: «Люди запоминают только чемпионов в личном зачете, до Кубка конструкторов никому нет дела»

Вильнев высказался о командных приоритетах «Макларена».

Чемпион «Формулы-1» 1997 признал, что был удивлен заявлениями руководства «Макларена» после Гран-при Сан-Паулу – о том, что главной задачей является победа в Кубке конструкторов.

«После этапа в Бразилии в «Макларене» сказали очень странную вещь – что приоритетом команды является победа не в личном зачете, а в Кубке конструкторов. Это очень странно. Так говорят команды, которые в итоге не выигрывают.

Ладно, победа в Кубке конструкторов принесет вам деньги. Но на самом деле до Кубка конструкторов никому нет дела. Люди запоминают только чемпиона в личном зачете, и команду, за которую он выступал.

И в конечном счете в понимании людей именно эта команда и побеждает в чемпионате. Победа в Кубке конструкторов хороша только на бумаге – она приносит команде деньги. И все. Кроме самой команды до Кубка конструкторов никому нет дела.

И на мой взгляд такой подход показывает, что они не слишком то сильно помогают Ландо Норрису.

В любом случае, сейчас шансы Ферстаппена на итоговую победу очень велики. Ему, что называется, просто нужно доехать до финиша. Если он выиграет в Лас-Вегасе, то вполне заслуженно станет чемпионом. Никаких проблем. И сезон все равно получится очень интересным. То, что кто-то вообще сумел бросить вызов Максу и «Ред Булл», уже является полной неожиданностью.

Так что чем бы все ни закончилось, это все равно был отличный чемпионат, с отличной борьбой. И кто бы из них двоих ни победил, он заслуженно станет чемпионом», – рассказал Вильнев.

Чего не хватает Норрису до титула «Ф-1»? Советы гоночного мира

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoРед Булл
logoЖак Вильнев
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Уильямс» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса
7 минут назадФото
Фернандо Алонсо о борьбе за пределами топ-10: «Надежда поддерживает тебя и помогает сохранять мотивацию»
4сегодня, 10:09
Джонни Херберт: «Соперничество с Леклером придаст Хэмилтону дополнительную мотивацию»
7сегодня, 08:48
Оскар Пиастри: «Печально, что Риккардо ушел, но такова природа «Формулы-1»
3сегодня, 07:53
Кристиан Фиттипальди: «Боттас станет советником Вольффа в «Мерседесе», как мне сказали»
6вчера, 17:38
Эдди Джордан о современных болидах: «Тракторы с огромным перевесом. Позор регламенту «Ф-1»
22вчера, 16:17
Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли разбил болид в Монце, а в Мексике был слишком медленным – тоже нездорово»
8вчера, 15:14
Карлос Сайнс: «Я буду оставаться в тени Алонсо, пока он в «Ф-1»
5вчера, 14:23
Кларк – лучший гонщик «Ф-1» в истории по версии Motor Sport, Хэмилтон – 2-й, Шумахер – 6-й, Ферстаппен – 11-й, Алонсо – 12-й
70вчера, 13:25
Серхио Перес: «Смеюсь надо всем, что придумывает чрезмерно непрофессиональная европейская пресса»
11вчера, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
7сегодня, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото