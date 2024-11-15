Жак Вильнев о приоритетах «Макларена»: «Люди запоминают только чемпионов в личном зачете, до Кубка конструкторов никому нет дела»

Вильнев высказался о командных приоритетах «Макларена ».

Чемпион «Формулы-1» 1997 признал, что был удивлен заявлениями руководства «Макларена» после Гран-при Сан-Паулу – о том, что главной задачей является победа в Кубке конструкторов.

«После этапа в Бразилии в «Макларене» сказали очень странную вещь – что приоритетом команды является победа не в личном зачете, а в Кубке конструкторов. Это очень странно. Так говорят команды, которые в итоге не выигрывают.

Ладно, победа в Кубке конструкторов принесет вам деньги. Но на самом деле до Кубка конструкторов никому нет дела. Люди запоминают только чемпиона в личном зачете, и команду, за которую он выступал.

И в конечном счете в понимании людей именно эта команда и побеждает в чемпионате. Победа в Кубке конструкторов хороша только на бумаге – она приносит команде деньги. И все. Кроме самой команды до Кубка конструкторов никому нет дела.

И на мой взгляд такой подход показывает, что они не слишком то сильно помогают Ландо Норрису .

В любом случае, сейчас шансы Ферстаппена на итоговую победу очень велики. Ему, что называется, просто нужно доехать до финиша. Если он выиграет в Лас-Вегасе, то вполне заслуженно станет чемпионом. Никаких проблем. И сезон все равно получится очень интересным. То, что кто-то вообще сумел бросить вызов Максу и «Ред Булл », уже является полной неожиданностью.

Так что чем бы все ни закончилось, это все равно был отличный чемпионат, с отличной борьбой. И кто бы из них двоих ни победил, он заслуженно станет чемпионом», – рассказал Вильнев.

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