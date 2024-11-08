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Карлос Сайнс о двух авариях в Бразилии: «Под дождем управлять этой машиной очень трудно, она ведет себя непредсказуемо»

Сайнс рассказал о трудностях в работе с болидом.

Пилот «Феррари» на Гран-при Сан-Паулу попал сразу в две аварии. Сначала вылетом закончилось его выступление в квалификации, а затем он сошел с дистанции и в гонке.

«Обычно я всегда сильно выступал в дождевых гонках. Но сейчас, по какой-то причине, я не испытывал хороших ощущений за рулем этого болида с тех пор, как первый раз выехал на мокрую трассу.

Я не знаю, в чем именно дело. Может быть, мы недостаточно хорошо нагружаем шины [из-за чего они плохо прогреваются], то ли подвеска настроена слишком жестко для работы на среднескоростных и высокоскоростных участках, а может что-то еще. Ясно одно – под дождем управлять этой машиной очень трудно, она ведет себя непредсказуемо», – рассказал Сайнс.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
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