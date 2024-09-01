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Андреа Стелла: «Макларен» рассмотрит обгон Норриса со стороны Пиастри»

Стелла признал, что жесткие действия Пиастри требуют изучения

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал ситуацию на старте Гран-при Италии, когда Оскар Пиастри в плотной борьбе оттеснил лидера команды Ландо Норриса, из-за чего тот уступил позицию пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

«Что касается ожиданий и впечатлений пилотов, а также самого обгона, нужно спокойно взглянуть, рассмотреть вместе с командой – после этого мы оценим ситуацию. Если можно извлечь уроки на будущее, мы это сделаем», – заявил менеджер.

Стелла также рассказал, как воспринял поражение от Леклера:

«Это разочаровывает в том плане, что наша скорость позволяла выиграть гонку. Но все было плотно между стратегиями с одним и двумя пит-стопами. Большая часть машин поехала на две остановки. Полагаю, Леклеру было чуть легче рискнуть с одним пит-стопом, поскольку он был в роли преследователя.

У Ландо была блокировка передней левой, и это означало, что шина уходит – естественно, мы выбрали два заезда в боксы. С Оскаром была менее очевидная ситуация, но у него и у нас были опасения, так что мы провели два пит-стопа.

Мы считали, что хватит времени, чтобы вернуть лидерство, однако «Феррари» проявила себя очень здорово. Леклер пилотировал очень хорошо, и мы также должны признавать успехи соперников – в данном случае вариант с одним заездом в боксы сработал. «Феррари» выступила здорово, но это сильный и в целом позитивный уик-энд для «Макларена».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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