Андреа Стелла: «Макларен» рассмотрит обгон Норриса со стороны Пиастри»

Стелла признал, что жесткие действия Пиастри требуют изучения

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал ситуацию на старте Гран-при Италии , когда Оскар Пиастри в плотной борьбе оттеснил лидера команды Ландо Норриса , из-за чего тот уступил позицию пилоту «Феррари » Шарлю Леклеру.

«Что касается ожиданий и впечатлений пилотов, а также самого обгона, нужно спокойно взглянуть, рассмотреть вместе с командой – после этого мы оценим ситуацию. Если можно извлечь уроки на будущее, мы это сделаем», – заявил менеджер.

Стелла также рассказал, как воспринял поражение от Леклера:

«Это разочаровывает в том плане, что наша скорость позволяла выиграть гонку. Но все было плотно между стратегиями с одним и двумя пит-стопами. Большая часть машин поехала на две остановки. Полагаю, Леклеру было чуть легче рискнуть с одним пит-стопом, поскольку он был в роли преследователя.

У Ландо была блокировка передней левой, и это означало, что шина уходит – естественно, мы выбрали два заезда в боксы. С Оскаром была менее очевидная ситуация, но у него и у нас были опасения, так что мы провели два пит-стопа.

Мы считали, что хватит времени, чтобы вернуть лидерство, однако «Феррари» проявила себя очень здорово. Леклер пилотировал очень хорошо, и мы также должны признавать успехи соперников – в данном случае вариант с одним заездом в боксы сработал. «Феррари» выступила здорово, но это сильный и в целом позитивный уик-энд для «Макларена ».

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