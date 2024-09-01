Оскар Пиастри о 2-м месте: «Это больно. Леклер выбрал правильный вариант стратегии»

Пиастри остался разочарован поражением в Монце.

Пилот «Макларена » долгое время претендовал на победу на Гран-при Италии, но тактически проиграл Шарлю Леклеру, который выбрал тактику с одним пит-стопом, и не успел догнать гонщика «Феррари » до финиша гонки.

«Это больно. Не буду врать, это и правда немного больно. Сегодня я очень многое сделал правильно. При этом в преддверии гонки вопросов по стратегии было очень много.

С учетом наших позиций и того, как шины работали по ходу уик-энда, выбор в пользу варианта с одним пит-стопом казался очень рискованным. Но в итоге он оказался верным.

Я очень доволен своим темпом – тем, как я провел гонку, и чего сумел достичь. Просто финиш на втором месте – это всегда очень болезненно.

Нужно ли нам было выбирать стратегию с одним пит-стопом? Рассуждая задним числом – да, конечно. Но все мы настоящие легендарные стратеги по понедельникам, уже после гонки, ну или после финиша. Сегодня, к сожалению, мы ошиблись. И в этом во многом виноват я сам.

Учитывая, что мы лидировали в гонке, нам было что терять. Шарль же мог попробовать что-то другое. Он бы в любом случае финишировал минимум третьим, и в итоге выбрал правильный вариант стратегии.

Шины «медиум» стирались очень быстро, да и «хард» на болидах «Ред Булл», например, начинали казаться «убитыми». На моем болиде грануляция на передней левой шине была очень сильной. Мы просто не ожидали, что после фазы грануляции шины очистятся и придут в норму, что и случилось [на болиде Леклера]. Так что да, болезненное поражение», – рассказал Пиастри .

Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?