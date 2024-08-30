Даниэль Риккардо: «В Монце могут возникнуть трудности с поиском сцепления. Это сложно, но весело»
Риккардо прокомментировал результаты пятницы в Монце
Пилот «РБ» подвел итоги пятничных практик Гран-при Италии.
«Хороший день, у болида сильный темп. «Монца» – крутая трасса. Некоторые треки вам нравятся больше других – этот как раз такой. Он слегка изменился за счет нового асфальта.
Как мы видели на примере других пилотов, могут возникнуть трудности с поиском сцепления. Это сложно, но весело.
Я доволен сегодняшним днем. Думаю, мы сформировали хорошую основу на уик-энд. Ночью предстоит не так много изменений, мы понимаем болид. Мы в хорошем положении. Мне было очень комфортно за рулем, но всегда можно найти больше темпа», – сказал Риккардо.
Гран-при Италии-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 14-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: пресс-служба «РБ»
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