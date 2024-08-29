Гельмут Марко: «Ред Булл» следил за Антонелли, но нельзя заполучить всех молодых гонщиков»
«Ред Булл» не думали над приглашением Антонелли.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о причинах, по которым шанс подписать талантливого итальянца был упущен.
По словам Марко, в «Ред Булл» не рассматривали возможность приглашения Антонелли в свою молодежную программу, поскольку были уверены, что тот будет сотрудничать с «Феррари»:
«Антонелли использовал технику Tony Kart. А в Tony Kart в прошлом, соответственно, сотрудничали с «Феррари». Так что да, разумеется, мы немного следили за Антонелли, но нельзя заполучить всех гонщиков в мире. Особенно когда речь идет о совсем молодых пилотах.
Но в «Феррари», как теперь очевидно, не взяли к себе Антонелли, хоть у них и было право первого выбора. И в итоге его подписал «Мерседес».
Посмотрим, что будет теперь. Антонелли проявляет себя очень хорошо, но посмотрим, как он будет смотреться в «Формуле-1».
При этом Марко отметил, что ему трудно с уверенностью говорить о перспективах Антонелли:
«Я не так хорошо информирован о деталях работы Антонелли. Я лишь знаю, что он проводил за «Мерседес» очень много тестов за рулем болида двухлетней давности.
Но если у гонщика есть талант, а команде хватает смелости продвинуть гонщика – ну, то есть сделать примерно то же, что мы сделали с Максом, – то это может сработать. И я считаю такой подход правильным. Если молодой гонщик быстро продвигается наверх, и у него есть явный талант – уже не так важно, сколько именно ему лет, просто посадите его за руль болида».
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