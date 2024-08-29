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  • Гельмут Марко: «Ред Булл» следил за Антонелли, но нельзя заполучить всех молодых гонщиков»
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Гельмут Марко: «Ред Булл» следил за Антонелли, но нельзя заполучить всех молодых гонщиков»

«Ред Булл» не думали над приглашением Антонелли.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о причинах, по которым шанс подписать талантливого итальянца был упущен.

По словам Марко, в «Ред Булл» не рассматривали возможность приглашения Антонелли в свою молодежную программу, поскольку были уверены, что тот будет сотрудничать с «Феррари»:

«Антонелли использовал технику Tony Kart. А в Tony Kart в прошлом, соответственно, сотрудничали с «Феррари». Так что да, разумеется, мы немного следили за Антонелли, но нельзя заполучить всех гонщиков в мире. Особенно когда речь идет о совсем молодых пилотах.

Но в «Феррари», как теперь очевидно, не взяли к себе Антонелли, хоть у них и было право первого выбора. И в итоге его подписал «Мерседес».

Посмотрим, что будет теперь. Антонелли проявляет себя очень хорошо, но посмотрим, как он будет смотреться в «Формуле-1».

При этом Марко отметил, что ему трудно с уверенностью говорить о перспективах Антонелли:

«Я не так хорошо информирован о деталях работы Антонелли. Я лишь знаю, что он проводил за «Мерседес» очень много тестов за рулем болида двухлетней давности.

Но если у гонщика есть талант, а команде хватает смелости продвинуть гонщика – ну, то есть сделать примерно то же, что мы сделали с Максом, – то это может сработать. И я считаю такой подход правильным. Если молодой гонщик быстро продвигается наверх, и у него есть явный талант – уже не так важно, сколько именно ему лет, просто посадите его за руль болида».

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Planet F1
logoФеррари
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
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