Шарль Леклер: «Феррари» очень сильна в любых условиях»

Леклер оптимистично оценивает шансы «Феррари» после канадских практик.

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных тренировок перед Гран-при Канады, которые прошли под дождем или на подсыхающей трассе.

«[Мы узнали] столько, сколько могли в подобных условиях. Очень сложно что-то сделать с машиной, так как каждый раз, когда выезжаешь на трассу, ощущения отличаются.

Но в целом я доволен, поскольку мы очень сильны в любых условиях. Мы не возглавляли протокол просто потому, что не выезжали в нужный момент сессий, когда трек был наиболее сухим и так далее, но, на мой взгляд, каждый круг был очень конкурентоспособным, и это здорово.

Но это не означает, что [нечего] улучшить в машине. Все равно надо внести изменения – надеюсь, мы вновь окажемся в хорошем положении», – заявил монегаск.

Шарль также рассказал о сложностях, которые ожидают « » и конкурентов в субботу:

«Если третья практика и квалификация пройдут на сухой трассе, у нас будет одна тренировка, чтобы настроить болид. Если третья практика будет дождевой, а квалификация – сухой, то перед квалификацией появится множество неизвестных для всех. Но мы всегда достаточно хорошо себя проявляли в плане стартовых настроек. Надеюсь, получится сделать это снова».

Кроме того, Леклер прокомментировал мнение соперников, которые считают Скудерию фаворитом этапа в Монреале.

«Они всегда так говорят, будь то [Марко] в один уик-энд или [Норрис] в другой. Никто не хочет говорить перед уик-эндом, что его команда – фаворит. Так что я никогда не скажу, что мы 100-процентные фавориты, и то же относится к другим.

Реальность такова, что мы очень близки [с « » и «Маклареном»], поэтому трудно выделить «Феррари». Вопрос в том, кто справится лучше», – заявил пилот Formu1a.uno.

Гран-при Канады-2024. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Расселл – 2-й, Стролл – 3-й, Ферстаппен – 18-й

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