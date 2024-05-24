Марко об итогах 1-й практики в Монако: «Тревогу у «Ред Булл» вызывает только время Леклера»

Марко оценил положение « » после первой практики в Монако.

Советник «Ред Булл» отметил, что первая сессия пятничных свободных заездов прошла не идеально. Но при этом беспокойство у команды, если смотреть на конкурентов, вызвало только время, установленное .

«Он отыграл у нас очень много времени на первом секторе. Можно сказать, что на данный момент наша машина ведет себя слишком нестабильно. Но со стороны все выглядит хуже, чем есть на самом деле. При этом наша машина слишком сильно подпрыгивает [на поребриках], а в некоторых поворотах есть проблемы с недостаточно хорошим сцеплением передних колес с трассой.

Тем не менее, если говорить об итогах первой практики, то тревогу у «Ред Булл» вызывает только время Леклера. Все остальные, кто оказался наверху, свои времена показали на «софте», – рассказал .

Гран-при Монако-2024. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 11-й