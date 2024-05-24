Макс Ферстаппен: «Борьба стала плотнее, «Ред Булл» важно выдавать 100 процентов»
Ферстаппен рассказал, как давление конкурентов влияет на «Ред Булл».
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что его команде приходится выкладываться по полной, поскольку соперники навязывают борьбу.
«Полагаю, после Майами, когда мы прибыли в Имолу, стало очевидно, что все несколько уплотнилось, пусть даже Имола не была самым легким уик-эндом для нас.
Безусловно, в Монако все в любом случае так – расклады зависят от того, чья машина окажется эффективнее, кто найдет лучшие настройки.
Борьба стала плотнее, и, конечно, поэтому очень важно выдавать максимум, наши 100 процентов. Я понимаю, что это не всегда реалистично, однако надо стараться достигнуть какой-то отметки. И, возможно, в последних нескольких гонках мы не работали на этом уровне. Но каждый уик-энд надо пытаться найти лучшие настройки», – отметил трехкратный чемпион «Формулы-1».
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