Макс Ферстаппен: «Не хотел бы повторения напряженного и неприятного уик-энда в Имоле»

Теги Гран-при Монако Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Ферстаппен признался, что ему не понравилось бороться с соперниками в Имоле.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил надежду на то, что в Монако ему не придется находиться под давлением, как это произошло на Гран-при Эмилии-Романьи – нидерландец опередил пилота «Макларена» Ландо Норриса на 0,7 секунды.

«Это совершенно другая трасса. Если смотреть на конфигурацию, то, пожалуй, это не лучший трек для нас – обычно мы испытываем проблемы с кочками и поребриками.

Мне кажется, в Монако никогда не бывает легко, даже если у тебя предположительно лучшая машина. В Монако очень тяжело заставить все работать – к примеру, заставить шины работать на квалификационном круге. Случаются красные флаги, другие помехи, многое может пойти как надо, но многое может пойти не так.

В Имоле все началось очень плохо, и нам удалось перевернуть ситуацию. Я бы не хотел повторения такого уик-энда, это довольно напряженно и неприятно. Однако мы понимаем, что на этой трассе будет труднее, хотя мы и побеждали здесь в прошлом. Все достаточно запутанно, так что посмотрим, что случится завтра», – отметил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен взял пик гоночного помешательства: полночи на симе, 4 часа сна, «Ф-1» до боли в спине – 2 победы за день!

2 комментария
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Что поделаешь,надо терпеть и понять почему так происходит.Если в Майами грешили на столбик,то в Имоле падение скорости на харде не объяснили.
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