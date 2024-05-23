Макс Ферстаппен: «Не хотел бы повторения напряженного и неприятного уик-энда в Имоле»

Ферстаппен признался, что ему не понравилось бороться с соперниками в Имоле.

Гонщик « » выразил надежду на то, что в Монако ему не придется находиться под давлением, как это произошло на -Романьи – нидерландец опередил пилота « » на 0,7 секунды.

«Это совершенно другая трасса. Если смотреть на конфигурацию, то, пожалуй, это не лучший трек для нас – обычно мы испытываем проблемы с кочками и поребриками.

Мне кажется, в Монако никогда не бывает легко, даже если у тебя предположительно лучшая машина. В Монако очень тяжело заставить все работать – к примеру, заставить шины работать на квалификационном круге. Случаются красные флаги, другие помехи, многое может пойти как надо, но многое может пойти не так.

В Имоле все началось очень плохо, и нам удалось перевернуть ситуацию. Я бы не хотел повторения такого уик-энда, это довольно напряженно и неприятно. Однако мы понимаем, что на этой трассе будет труднее, хотя мы и побеждали здесь в прошлом. Все достаточно запутанно, так что посмотрим, что случится завтра», – отметил трехкратный чемпион «Формулы-1».

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