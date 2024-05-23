Джордж Расселл: «Мерседес» надеется быть более конкурентоспособным в Монако»

Расселл рассчитывает, что трасса в Монте-Карло подойдет «Мерседесу».

Гонщик «Мерседеса» сообщил, что надеется на более уверенное выступление своей команды на Гран-при Монако из-за особенностей медленного автодрома.

«Мы знаем, что на протяжении всего сезона у нас трудности с балансом между высоко- и низкоскоростными поворотами. Если мы довольно конкурентоспособны на низких скоростях, то испытываем проблемы на высоких, и наоборот.

Так что мы надеемся, что на данной трассе должны быть несколько более конкурентоспособными благодаря относительно стабильной скорости в поворотах», – отметил британский спортсмен.

Расселл также заявил, что доволен новинками, которые «Мерседес» внедрил на последних этапах:

«Машина, безусловно, стала более сбалансированной по ходу круга. С балансом между высоко- и низкоскоростными поворотами были большие трудности, и, полагаю, мы добились прогресса.

Если посмотреть на отставание от « », на отрыв от средней группы, мы продвинулись вперед.

Но, считаю, следует отметить, что « » и « » продвинулись вперед с той же скоростью. Так что надо продолжать работу, привозить обновления. Вся команда трудится изо всех сил, чтобы как можно скорее внедрять новинки.

Монако – очень трудный этап, очень много факторов по ходу всего уик-энда, и необходимо найти идеальные настройки. Трек очень сильно меняется, становится быстрее и быстрее – зачастую в квалификации времена на три секунды быстрее, чем в первой практике. Даже если ты провел хорошую пятницу, нужно быть готовым адаптироваться в субботу.

Сегодня я был на брифинге инженеров, и небо было голубым. Когда я вышел, лил дождь. Это может добавить остроты».

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