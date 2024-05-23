Джордж Расселл: «Мерседес» надеется быть более конкурентоспособным в Монако»
Расселл рассчитывает, что трасса в Монте-Карло подойдет «Мерседесу».
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселла сообщил, что надеется на более уверенное выступление своей команды на Гран-при Монако из-за особенностей медленного автодрома.
«Мы знаем, что на протяжении всего сезона у нас трудности с балансом между высоко- и низкоскоростными поворотами. Если мы довольно конкурентоспособны на низких скоростях, то испытываем проблемы на высоких, и наоборот.
Так что мы надеемся, что на данной трассе должны быть несколько более конкурентоспособными благодаря относительно стабильной скорости в поворотах», – отметил британский спортсмен.
Расселл также заявил, что доволен новинками, которые «Мерседес» внедрил на последних этапах:
«Машина, безусловно, стала более сбалансированной по ходу круга. С балансом между высоко- и низкоскоростными поворотами были большие трудности, и, полагаю, мы добились прогресса.
Если посмотреть на отставание от «Ред Булл», на отрыв от средней группы, мы продвинулись вперед.
Но, считаю, следует отметить, что «Феррари» и «Макларен» продвинулись вперед с той же скоростью. Так что надо продолжать работу, привозить обновления. Вся команда трудится изо всех сил, чтобы как можно скорее внедрять новинки.
Монако – очень трудный этап, очень много факторов по ходу всего уик-энда, и необходимо найти идеальные настройки. Трек очень сильно меняется, становится быстрее и быстрее – зачастую в квалификации времена на три секунды быстрее, чем в первой практике. Даже если ты провел хорошую пятницу, нужно быть готовым адаптироваться в субботу.
Сегодня я был на брифинге инженеров, и небо было голубым. Когда я вышел, лил дождь. Это может добавить остроты».
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