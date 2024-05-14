Гюнтер Штайнер: «Из Netflix продолжают приходить. Я сказал: «Я просто безработный, что тут интересного?»
Штайнер сообщил, что интересен Netflix, несмотря на уход из «Хааса».
Звезда сериала Drive to Survive и амбассадор Гран-при Майами Гюнтер Штайнер заявил, что потеря кресла руководителя в «Хаасе» не снизила интерес со стороны сотрудников Netflix.
«Они продолжают приходить. В начале года, после того, как я покинул «Хаас», мне позвонили: «Можно прийти и поснимать?»
Я сказал: «Что вы хотите снимать со мной? Я просто тип, который сидит дома, безработный. Что тут интересного?» [Мне ответили:] «О, конечно, что-нибудь найдется», – поделился историей Штайнер в подкасте F1 Explains.
Гюнтер также признался, что сблизился с сотрудниками стримингового сервиса:
«За годы съемок ты узнаешь людей, заводишь с ними дружбу».
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