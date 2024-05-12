Фредерик Вассер о Ньюи: «Если я скажу хотя бы два слова, на основе этого потом напишут кучу материалов. У меня нет комментариев»

отказался комментировать возможность перехода Ньюи.

Руководитель «Феррари» отметил, что не собирается высказываться относительно данной ситуации, поскольку считает, что в СМИ сразу же раздуют из этого целую историю.

Ньюи ранее договорился о прекращении действия своего контракта и формально уже не работает в команде « ». При этом продолжает работу над гиперкаром RB17, и все равно будет ездить с командой на некоторые Гран-при в нынешнем сезоне.

Работу в другой команде «Формулы-1», при наличии такого желания, Ньюи сможет начать самое позднее 1 мая 2025 года. Считается, что этой командой будет «Феррари»:

«У меня нет комментариев по данному вопросу. Потому что я знаю, что если сейчас скажу хотя бы два слова, вы на основе этого потом напишете целую кучу материалов».

Вассера также хвалят различные специалисты за то, что француз сумел в достаточно короткие сроки стабилизировать работу «Феррари». И в эпоху доминирования «Ред Булл» именно «Феррари» до недавнего времени оставалась единственной командой, которой удавалось выигрывать гонки, кроме действующих чемпионов:

«Мне кажется, этот вопрос стоит адресовать людям в команде – спросить их, насколько дружелюбную обстановку удалось создать руководству. И мне не хочется тратить силы на пустые разговоры, поскольку нам и так есть чем заняться в команде.

Мы должны совершенствоваться, обновляться, улучшать машину – это огромный объем работы, который нужно выполнить. Так что я не хочу тратить время и силы в том числе на какую-то борьбу со своими коллегами [руководителями других команд], у меня другой подход».

Стратеги «Феррари» больше не похожи на клоунов «Ф-1». Что изменилось?