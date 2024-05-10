Мартин Брандл об уходе Ньюи из «Ред Булл»: «Могу сказать, что уже какое-то время обдумывал это решение»

Брандл высказался об уходе Ньюи из «Ред Булл».

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» формально уже покинул свой пост, но продолжает помогать команде, и в этом сезоне будет ездить на некоторые гонки. Основным направлением Ньюи до конца года будет работа над гиперкаром RB17, презентация которого уже была анонсирована.

При этом Ньюи, при возникновении такого желания, сможет приступить к работе в другой команде «Формулы-1» самое позднее с 1 мая 2025 года.

Предполагается, что основным претендентом на Ньюи является « ».

«Я довольно хорошо знаю Эдриана и могу сказать, что он уже какое-то время обдумывал это решение. Это [уход из «Ред Булл»] чуть не случилось еще пару лет назад. Как понятно и то, что многие команды постоянно проявляют к нему большой интерес из-за его невероятного процента побед. Команда, к которой присоединяется , довольно быстро начинает выигрывать чемпионат. Это просто факт.

При этом я не думаю, что это [решение Ньюи уйти] связано с событиями, которые происходили в «Ред Булл» ранее в этом году [скандал вокруг Хорнера и борьба за власть]. Полагаю, у этого решения несколько факторов.

В «Ред Булл» он работает 150 дней в году. При этом у Эдриана на уме есть и другие интересы, проекты, идеи – это и гиперкары, и регата «Кубок Америки», у него у самого есть множество великолепных и очень быстрых машин, он сам любит погонять. Так что Эдриан уже какое-то время склонялся к решению уйти», – рассказал .

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Все инсайды и факты: расставание готовили год