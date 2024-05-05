Управляющий директор «Ред Булл» выразил поддержку Хорнеру: «Его заботит только успех команды и он является очень хорошим руководителем»
Минцлафф рад видеть Хорнера на посту руководителя «Ред Булл».
Ранее сообщалось, что на фоне расследований в отношении Хорнера в структуре «Ред Булл» разгорелась борьба за власть, однако управляющей директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф заявил о полной поддержке Хорнера.
По его словам, Кристиан, учитывая его прошлые достижения, является превосходным руководителем гоночной команды «Формулы-1»:
«Я в этом убежден. Его заботит только успех команды и он является очень хорошим руководителем».
Минцлаффа также попросили прокомментировать решение Эдриана Ньюи об уходе из «Ред Булл»:
«Эдриан очень многого добился за эти годы и сыграл очень важную роль в том, что «Ред Булл» удалось выиграть 13 титулов. Разумеется, очень жаль, что он решил нас покинуть, но мы в любом случае обсудили эту ситуацию в спокойной и уважительной атмосфере. И после себя он оставляет не только поистине уникальное наследие, но и отличную структуру, которую он сам же помог построить.
Разумеется, нам будет его не хватать – в том числе как человека. Но завтра [после ухода Ньюи] мы не разучимся строить быстрые гоночные болиды «Формулы-1».
И в 2026 году мы хотим остаться на тех позициях, которые занимаем сейчас: на вершине «Формулы-1».
Разумеется, никаких гарантий этого существовать не может, но в то время, как мы успешно доказали способность адаптироваться к смене регламента, другим командам требуется до трех лет, чтобы хотя бы попытаться сократить отставание.
И Макс Ферстаппен наверняка тоже заметил данную тенденцию – что позволяет мне с оптимизмом смотреть в будущее. Мы не вчера начали готовиться к сезону-2026.
Безусловно, создание собственного двигателя – это очень непростая задача и настоящий вызов, но мы уверены, что справимся с задачей», – рассказал Минцлафф.
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