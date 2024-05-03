Шарль Леклер: «Эдриан Ньюи – один из тех людей в паддоке «Формулы-1», с которым хотел бы поработать каждый гонщик»

Леклер высказался о возможном переходе Ньюи в « ».

Пилот Скудерии признал, что ему самому бы очень хотелось поработать с именитым инженером, и что он стал бы ценным приобретением для «Феррари».

«Да, честно говоря, это стало неожиданностью – я такого не ожидал, его уход стал сюрпризом. И это действительно громкое событие в «Формуле-1».

Если Эдриан Ньюи перейдет в «Феррари» – я буду очень рад. Разумеется, ни один человек не может быть больше команды, ведь за командой всегда стоит работа тысячи профессионалов. Но Эдриан Ньюи долгие годы раз за разом доказывал одно – где бы они ни работал, за ним всегда следует успех.

Эдриан Ньюи – один из тех людей в паддоке «Формулы-1», с которым хотел бы поработать каждый гонщик. За последние 7-8 месяцев среди всех команд «Ф-1» мы добились наибольшего прогресса, но усиление в лице Эдриана Ньюи стало бы для «Феррари» потрясающим событием», – рассказал .

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?