Ландо Норрис о подиуме на Гран-при Китая: «Ничто не указывало на то, что мы сможем провести настолько потрясающую гонку»
Норрис приятно удивлен выступлением «Макларена» на Гран-при Китая.
Перед началом гоночного уик-энда Норрис говорил о том, что трасса в Шанхае плохо подходит болиду «Макларена», и что команда не ожидает особенно хороших результатов. На деле же Норрису удалось закончить заезд на втором месте.
«Мы просто оказались быстрее, чем сами ожидали. И говоря о тех ограничениях и тех местах трассы, где мы ожидали наибольших проблем, на самом деле больших проблем нам не доставили.
Например, все эти длинные повороты, вроде первого поворота – этот участок трассы всегда был нашим слабым местом. На деле же мы проходили первый поворот лучше, чем ожидали. Мы все еще продолжаем изучать возможности нашей машины, да и покрытие трассы в Китае было очень странным. Возможно, эти факторы сыграли нам на руку.
Мы ничего не придумываем. Мы честно высказываем свое мнение о том, где хотим быть и чего хотим добиться. И если бы готовясь к этому уик-энду мы думали, что будем здесь сильны, то мы бы так и сказали.
При этом мы весь сезон находимся позади и «Ред Булл», и «Феррари», и нет причин думать, что теперь мы вдруг должны оказаться впереди них. Ничто не указывало на то, что мы сможем провести настолько потрясающую гонку», – рассказал Норрис.
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