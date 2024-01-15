Алан Пермейн вернется в «Ф-1» и получит должность в «Альфа Таури»

Теги Альфа Таури Формула-1 Алан Пермейн Альпин Авто

Пермейн будет работать в «Альфа Таури».

По информации Autosport, бывший спортивный директор «Альпин» получил от «Альфа Таури» предложение присоединиться к штабу команды. Пока не ясно, какую именно должность он займет.

Алан Пермейн является одним из главных ветеранов «Формулы-1» – он проработал в Энстоуне (командах «Бенеттон», «Рено», «Лотус» и «Альпин») 34 года. Однако покинул «Альпин» прошлым летом в рамках процесса реструктуризации работы команды, которая началась после ухода Отмара Сафнауэра.

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