Алан Пермейн вернется в «Ф-1» и получит должность в «Альфа Таури»

Пермейн будет работать в «Альфа Таури».

По информации Autosport, бывший спортивный директор «Альпин» получил от « » предложение присоединиться к штабу команды. Пока не ясно, какую именно должность он займет.

Алан Пермейн является одним из главных ветеранов «Формулы-1» – он проработал в Энстоуне (командах «Бенеттон», «Рено», «Лотус» и «Альпин») 34 года. Однако покинул « » прошлым летом в рамках процесса реструктуризации работы команды, которая началась после ухода Отмара Сафнауэра.

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