Джеки Стюарт: «Выдающийся сезон «Ред Булл» и Ферстаппена, но для меня непревзойденным остается Фанхио»

Джеки Стюарт оценил сезон «Ред Булл».

Трехкратный чемпион «Формулы-1» признал, что и австрийская команда на выдающемся уровне провела этот год.

«Потрясающий, замечательный, выдающийся сезон для «Ред Булл». У них прекрасный руководитель и в данный момент «Ред Булл» – это столица автоспорта.

удивительно хорошо поработал и сделал все для удивительно хорошего гонщика. Так что да, сочетание такой команды и такого пилота будет очень непросто победить.

Не стоит забывать и про – одного из величайших конструкторов в истории. В « » все было очень хорошо организовано, они подобрали хорошую пару пилотов. Ферстаппен провел великолепный сезон и вряд ли мог что-то сделать лучше, это и правда выдающееся выступление.

Но случилось это благодаря тому, что у него была просто прекрасная команда. Он не так часто ломался, ему с этим повезло – но и «Ред Булл» очень повезло с ним. И успех вполне заслуженный.

Место Ферстаппена в истории? Для меня непревзойденным остается мистер – для меня его никто и никогда не превзойдет. Я считаю его величайшим гонщиком всех времен. Потрясающее чувство собственного достоинства, стиль. Мне выпала честь проводить его в последний путь. Но да, посмотрим, что еще случится в будущем», – рассказал Стюарт.

Ферстаппен побил рекорд «Ф-1» по победам за сезон – 19! Четыре раза прорывался, сшибал стены, гонял с дохлой птицей