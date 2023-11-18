Гельмут Марко: «Полагаю, в гонке Перес будет смотреться сильнее»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Марко оценил перспективы Переса на Гран-при Лас-Вегаса.

Советник «Ред Булл» подвел итоги квалификации, прокомментировав не попадание Серхио Переса в третий сегмент сессии.

При этом Марко считает, что в гонке мексиканец вполне может отыграться.

«Тайминг выезда Переса на трассу оказался не оптимальным. Борьба была очень плотной – решающим фактором стал оптимальный прогрев шин. Для нас все и так сложилось не лучшим образом, а Переса к тому же между попытками позвали на взвешивание болида.

Такт что я бы назвал это неудачным стечением обстоятельств. Но я полагаю, что в гонке Чеко будет смотреться сильнее. С другой стороны, Макс Ферстаппен внес в настройки своего болида некоторые изменения, а Чеко их вносить не захотел. Это связано с показателями максимальной скорости – которой не хватало Максу.

Что касается конкурентов, то сегодня победить «Феррари» было просто невозможно. Надеюсь, в гонке мы будем смотреться сильнее», – рассказал Марко.

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2 комментария

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RusSt
может даже сарджента обгонит
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Антон Якимцев
Ответ RusSt
может даже сарджента обгонит
На последнем круге не хватит нескольких сотых
0
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