Гельмут Марко: «Полагаю, в гонке Перес будет смотреться сильнее»

Марко оценил перспективы Переса на Гран-при Лас-Вегаса.

Советник « » подвел итоги квалификации, прокомментировав не попадание в третий сегмент сессии.

При этом считает, что в гонке мексиканец вполне может отыграться.

«Тайминг выезда Переса на трассу оказался не оптимальным. Борьба была очень плотной – решающим фактором стал оптимальный прогрев шин. Для нас все и так сложилось не лучшим образом, а Переса к тому же между попытками позвали на взвешивание болида.

Такт что я бы назвал это неудачным стечением обстоятельств. Но я полагаю, что в гонке Чеко будет смотреться сильнее. С другой стороны, внес в настройки своего болида некоторые изменения, а Чеко их вносить не захотел. Это связано с показателями максимальной скорости – которой не хватало Максу.

Что касается конкурентов, то сегодня победить « » было просто невозможно. Надеюсь, в гонке мы будем смотреться сильнее», – рассказал Марко.

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